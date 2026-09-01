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Как «Сотка» выросла более чем в 10 раз: опыт масштабирования edtech-бизнеса

Как «Сотка» выросла более чем в 10 раз: опыт масштабирования edtech-бизнеса

Решение, которое сначала казалось рискованным: почему компания отказалась от модели «один предмет — одна покупка» Одним из первых решений, повлиявших на дальнейший рост компании, стал переход к модели all-in-one.

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