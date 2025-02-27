Путин поздравил Силы специальных операций РФ

Президент России поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС России с профессиональным праздником, пообещав и далее обеспечивать их новейшим вооружением, а также новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы в своем официальном поздравлении, 27 февраля пресс-службой президента.