Путин поздравил Силы специальных операций РФ

Президент России поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций ВС России с профессиональным праздником, пообещав и далее обеспечивать их новейшим вооружением, а также новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы в своем официальном поздравлении, 27 февраля пресс-службой президента.
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