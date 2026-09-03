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Советский стол-книжка за 1000 рублей: как сделать из старой мебели современную модель

Советский стол-книжка за 1000 рублей: как сделать из старой мебели современную модель

Советские столы-книжки, чья стоимость сегодня редко превышает 1000 руб., снова популярны. Да, за такие деньги покупатель получает потертую, скрипящую и в целом не самую красивую мебель.

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