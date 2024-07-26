Билайн проанализировал трафик мобильного интернета на трассе «Золотое кольцо»

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. Начался сезон путешествий, и билайн проанализировал сходства и отличия использования различных интернет-сервисов на семи крупных трассах России: М4 «Дон», М11 «Нева», Р132 «Золотое кольцо», Чуйский тракт, Р255 «Сибирь», Р258 «Байкал» и М12 «Восток»Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета.