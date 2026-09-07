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От пролитого сока до 30 лет брака: история актера Юрия Батурина и его жены Ирины

Юрий Батурин и его супруга Ирина вместе уже почти тридцать лет — для актерской среды союз невероятно прочный.

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