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Царьград

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SHOT ПРОВЕРКА сообщает о гибели геккона в ветклинике Москвы

SHOT ПРОВЕРКА сообщает о гибели геккона в ветклинике Москвы

В Москве девятимесячный геккон Павук скончался после лечения в клинике на Шмитовском проезде. Владелица обвинила врача в неправильной терапии, выявив не указанные в заключении препараты.

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