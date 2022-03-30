"Совсем не узнать теперь": масштабные изменения в центре Владивостока поразили людей

"Совсем не узнать теперь": масштабные изменения в центре Владивостока поразили людей

Жителей Владивостока буквально поразили масштабные изменения, которые в активном порядке проводятся в на центральных улицах города.

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