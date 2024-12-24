Психолог Самбурской связал тренд noodle boys с мировой борьбой за гендерное равенство

В последнее время представления о мужской привлекательности претерпели значительные изменения. На смену брутальным образам в духе Хью Джекмана и Криса Эванса пришли субтильные юноши с угловатыми фигурами и острыми чертами лица.
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