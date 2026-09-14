В Ростовской области экипаж ДПС помог медицинским работникам транспортировать лежачего пациента

В Ростовской области инспекторы ДПС МО МВД России «Красносулинский», находясь на маршруте патрулирования на улице Гагарина в Красном Сулине, получили информацию от проезжавших мимо граждан о том, что на земле лежит человек и ему необходима срочная помощь.