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Происшествия

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В Ростовской области экипаж ДПС помог медицинским работникам транспортировать лежачего пациента

В Ростовской области инспекторы ДПС МО МВД России «Красносулинский», находясь на маршруте патрулирования на улице Гагарина в Красном Сулине, получили информацию от проезжавших мимо граждан о том, что на земле лежит человек и ему необходима срочная помощь.

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