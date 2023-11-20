Фатих Текке: если поступит предложение от «Зенита», прилечу первым рейсом

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке признался, что ждет приглашения от «Зенита». По словам специалиста, он готов прилететь в Россию первым же рейсом, если получит возможность поработать на тренерской должности в «Зените».
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