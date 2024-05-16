Врачам предложили работать вахтовым методом

На пленарном заседании Госдумы, посвященном назначению зампредов правительства, Татьяна Голикова высказала идею использования вахтового метода для решения проблемы кадрового дефицита медиков в отдаленных районах .
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