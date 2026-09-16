Два дома на участке 63кв.м и 58кв.м улица Луговая Октябрьский в Донецке - 2 000 000 руб

Продам Два Дома на Участке 6 соток (Октябрьский, ориентир ул.Луговая, ШК-74). Каждый Дом автономен друг от друга (для проживания двух семей) – в обоих Домах свое индивидуальное газовое отопление, удобства (разные лицевые счета по коммуналке).