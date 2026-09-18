📷⚡️Королевские военно-воздушные силы Австралии достигли начальной оперативной готовности для противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM и ракет класса «воздух-земля» увеличенной дальности AGM-158B JASSM-ER.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым