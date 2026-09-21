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Пятый канал

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Девочки станут кармой: мужчина потребовал от жены «договор» о рождении только мальчиков

Девочки станут кармой: мужчина потребовал от жены «договор» о рождении только мальчиков

Мужчина заставил беременную жену заключить «договор только о мальчиках». Пользовательница Reddit рассказала, что о необычном подходе своего брата к планированию детей.

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