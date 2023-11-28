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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Пул красиво разобрался с Каннингемом, но попал под блок-шот Томпсона

Джордан Пул красиво разобрался с Каннингемом, но попал под блок-шот Томпсона

Защитник «Вашингтона» Джордан Пул был близок к эффектному попаданию во время матча с «Детройтом» (126:107).

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