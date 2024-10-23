Skyrora предпримет новую попытку запуска сверхлегкой ракеты Skylark L

Сверхлегкая ракета Skylark L / © Skyrora Два года назад Skyrora уже пыталась достичь космоса, однако тогда Skylark L, запущенная с территории Исландии, не дотянула 700 метров до линии Кармана (высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом).