Теперь любой желающий может сыграть в игру, которую Илон Маск разработал в 1984 году

©techeblog Томас Льорет использовал код Маска и воссоздал его в веб-версии игры. Blastar имеет игровую механику, похожую на Alien Invaders, в которой игрок сбивает врагов, пытающихся его атаковать, с помощью водородных бомб и энергетических лучей.