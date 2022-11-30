Поболтаем

52 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Теперь любой желающий может сыграть в игру, которую Илон Маск разработал в 1984 году

Теперь любой желающий может сыграть в игру, которую Илон Маск разработал в 1984 году

©techeblog Томас Льорет использовал код Маска и воссоздал его в веб-версии игры. Blastar имеет игровую механику, похожую на Alien Invaders, в которой игрок сбивает врагов, пытающихся его атаковать, с помощью водородных бомб и энергетических лучей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх