Суд отправил разработчика суперкомпьютеров Абрамова на психиатрическую экспертизу

Ленинский районный суд Ярославля решил отправить ученого и разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщило в своем Telegram-канале электронное издание «Т-инвариант» и подтвердил Forbes сам Абрамов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)