Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

36 подписчиков

Суд отправил разработчика суперкомпьютеров Абрамова на психиатрическую экспертизу

Суд отправил разработчика суперкомпьютеров Абрамова на психиатрическую экспертизу

Ленинский районный суд Ярославля решил отправить ученого и разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщило в своем Telegram-канале электронное издание «Т-инвариант» и подтвердил Forbes сам Абрамов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх