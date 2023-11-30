Суд отправил разработчика суперкомпьютеров Абрамова на психиатрическую экспертизу

Ленинский районный суд Ярославля решил отправить ученого и разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар для проведения экспертизы, сообщило в своем Telegram-канале электронное издание «Т-инвариант» и подтвердил Forbes сам Абрамов.