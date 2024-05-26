«Бостон» снова победил «Индиану» и находится в шаге от выхода в финал НБА

«Бостон» ведет в серии с «Индианой» 3-0. В ночь на 26 мая в Индианаполисе (штат Индиана, США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Индиана Пэйсерз» принимала «Бостон Селтикс».