«Бостон» снова победил «Индиану» и находится в шаге от выхода в финал НБА

«Бостон» ведет в серии с «Индианой» 3-0. В ночь на 26 мая в Индианаполисе (штат Индиана, США) завершился третий матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Индиана Пэйсерз» принимала «Бостон Селтикс».
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