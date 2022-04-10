Эти красивые цветы стоит высевать в апреле, если хотите добиться раннего цветения

Март-апрель являются важными месяцами для садоводов. Также кроме выращивания рассады, в это время стоит посадить и некоторые цветочные культуры, если хотите добиться раннего цветения.
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