О последствиях исчезновения воробьев в Новосибирске рассказали орнитологи

Всероссийскую перепись воробьёв проведут в России с 4 по 10 марта. Поучаствовать в переписи может любой желающий, для этого нужно подсчитать число воробьев, которые встретятся вам на пути с 4 по 10 марта.
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