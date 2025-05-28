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FiNE NEWS

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Nintendo Switch 2 будет «кирпичом» до выхода патча первого дня: выйдет 5 июня

Nintendo Switch 2 будет «кирпичом» до выхода патча первого дня: выйдет 5 июня

По сообщениям соцсети Reddit и портала Gaming.news, пользователи, получившие консоль до её официального запуска, не могут использовать устройство, поскольку для активации требуется критически важное обновление.

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