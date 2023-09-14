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Герхард Бергер: «Кто прервет серию «Ред Булл»? Хэмилтон, пожалуй»

Чемпионы мира выиграли 15 Гран-при подряд, Макс Ферстаппен – десять этапов кряду. Экс-гонщик «Ф-1» поделился мыслями о доминировании «Ред Булл» и параллелях с его временем.

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