Россиянам раскрыли способ защитить дачу от потопа

Сточные канавы помогут защитить дачу от затопления и спасут урожай от последствий обильных дождей. Способ предотвратить наводнение на загородном участке раскрыл россиянам председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, его слова передает Tsargrad.
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