Гель в помощь: новый материал сделает добычу нефти эффективнее Татьяна АрестоваИсследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета или ПНИПУ представили инновационный полимерный гель, призванный улучшить эффективность процесса добычи нефти.
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