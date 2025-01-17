Президент Ирана прибыл в Москву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан 17 января обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье.
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