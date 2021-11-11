В Забайкалье в ходе тренировки зенитчики ВВО уничтожили условного воздушного противника

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе техника из состава современных зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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