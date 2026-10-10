Личный взгляд на финансовую трансформацию: почему я перестал верить в наличные и длинные вклады

Конец 2026 года ощущается как момент, когда привычные финансовые сценарии перестали работать. Ещё недавно можно было открыть вклад под 18% и спокойно наблюдать за ростом накоплений, а сегодня такие условия кажутся воспоминанием из другой реальности.