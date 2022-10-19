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Группа стран в ООН призвала применить Конвенцию о биооружии из-за США

Группа стран в ООН призвала применить Конвенцию о биооружии из-за США

Задействовать все имеющиеся механизмы для получения ответов в связи с информацией о военно-биологической деятельности США на Украине призывает группа стран, куда входят Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия.

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