Тамбовские храмы приняли участие в ежегодной акции колокольного звона

28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси. В этом году, по благословению главы Тамбовской митрополии митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, храмы и монастыри Тамбовской епархии присоединились к ежегодной общецерковной акции "Слава Тебе, Боже!" (0+).
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