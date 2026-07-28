Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

145 подписчиков

Тамбовские храмы приняли участие в ежегодной акции колокольного звона

Тамбовские храмы приняли участие в ежегодной акции колокольного звона

28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси. В этом году, по благословению главы Тамбовской митрополии митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, храмы и монастыри Тамбовской епархии присоединились к ежегодной общецерковной акции "Слава Тебе, Боже!" (0+).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии