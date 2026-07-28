Тамбовские храмы приняли участие в ежегодной акции колокольного звона

28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси. В этом году, по благословению главы Тамбовской митрополии митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, храмы и монастыри Тамбовской епархии присоединились к ежегодной общецерковной акции "Слава Тебе, Боже!" (0+).