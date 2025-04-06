Британия и Франция рассмотрели детально отправку миротворцев на Украину

Главы генштабов Британии и Франции обговорили вопрос миротворцев на УкраинеНачальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможную отправку миротворцев на Украину с неназванными коллегами из Франции и Украины, передает британское министерство обороны.
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