Британия и Франция рассмотрели детально отправку миротворцев на Украину

Главы генштабов Британии и Франции обговорили вопрос миротворцев на УкраинеНачальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве возможную отправку миротворцев на Украину с неназванными коллегами из Франции и Украины, передает британское министерство обороны.