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CNN: Байден соберет свой кабинет для обсуждения мер в случае шатдауна

CNN: Байден соберет свой кабинет для обсуждения мер в случае шатдауна

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в начале следующей недели планируется собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального прекращения его финансирования — шатдауна.

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