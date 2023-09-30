CNN: Байден соберет свой кабинет для обсуждения мер в случае шатдауна

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в начале следующей недели планируется собрать свой кабинет в целях обсуждения мер правительства, которые будут предприняты в случае потенциального прекращения его финансирования — шатдауна.
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