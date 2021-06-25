КПК защищает основные права граждан в соответствии с законом -- Белая книга

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Коммунистическая партия Китая /КПК/ объединила управление страной на правовой основе с защитой прав человека, говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной в четверг.
Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Коммунистическая партия Китая /КПК/ объединила управление страной на правовой основе с защитой прав человека, говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной в четверг.
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