Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

КПК защищает основные права граждан в соответствии с законом -- Белая книга

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- Коммунистическая партия Китая /КПК/ объединила управление страной на правовой основе с защитой прав человека, говорится в Белой книге о практике КПК в области уважения и защиты прав человека, опубликованной в четверг.

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