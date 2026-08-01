Испанская Сеута превратилась в гигантскую помойку

Буквально за пару дней мигранты из Марокко сделали из красивого и относительно чистого испанского города непригодное для нормальной жизни пространство.
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