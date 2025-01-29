МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау

Посла России вызвали в ведомство и выразили «недоумение»Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало дезинформацией некоторые публикации СМИ России об авиакатастрофе под Актау, следует из заявления ведомства.
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