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МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау

МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации российских СМИ об авиакатастрофе под Актау

Посла России вызвали в ведомство и выразили «недоумение»Министерство иностранных дел Азербайджана посчитало дезинформацией некоторые публикации СМИ России об авиакатастрофе под Актау, следует из заявления ведомства.

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