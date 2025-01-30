Для всех пенсионеров – 10 000 рублей: власти уже постановили, когда обязаны выдать все выплаты с добавками Ольга БезродняяРоссийские пенсионеры в январе-феврале 2025 года столкнутся с новыми изменениями в системе доплат к пенсиям, которые вызваны непрогнозируемыми уровнями инфляции в конце 2024 года.