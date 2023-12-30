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Ходаковский: рано делать выводы о том, что армия Украины окончательно выдохлась

Ходаковский: рано делать выводы о том, что армия Украины окончательно выдохлась

Рано делать выводы о том, что Вооруженные силы Украины окончательно выдохлись. Соответствующую точку зрения выразил Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

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