Ходаковский: рано делать выводы о том, что армия Украины окончательно выдохлась

Рано делать выводы о том, что Вооруженные силы Украины окончательно выдохлись. Соответствующую точку зрения выразил Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.
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