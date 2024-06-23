"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

Геннадий Бережнов

Насколько же прогнила власть в России. И прокуратура и СК сидят пьют чай, так проще. Ну скажут пойдём, а они то сами и повседневно должны Закон блюсти и смотреть под лупу внимательно. Есть ли ещё Белоусовы, я не знаю, но хотелось бы верить!