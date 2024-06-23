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"Кровавый 37-й" всё-таки начался — «Дело Пивкина» способно стать настоящей бомбой, последствия от взрыва которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля...

Борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин (на фото - слева).

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Насколько же прогнила власть в России. И прокуратура и СК сидят пьют чай, так проще. Ну скажут пойдём, а они то сами и повседневно должны Закон блюсти и смотреть под лупу внимательно. Есть ли ещё Белоусовы, я не знаю, но хотелось бы верить!
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3 час.
александр селезнев
С такими управленцами и чинушами разговор один-как поступают товарищи из Китая. Наверное я прав？
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2 час.
Александр Владимирович
да таких картелей по стране тьма будет, недаром придумали этот коррупционный закон о госзаказах, на нем уже давно откаты делят
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2 час.

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