Экс-премьер Финляндии Санна Марин публично нахамила России, опустившись до угроз сбивать русские самолёты.
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