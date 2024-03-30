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МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине

МИД РФ заявил о неправдоподобности доклада ООН про пытки на Украине

Доклад ООН о пытках на Украине вызывает сомнения из-за отсутствия конкретики и неполноты данных. Такую точку зрения высказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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