Государственная корпорация «Росатом» официально заключила первый в истории мировой энергетики экспортный контракт на прямую поставку электричества с плавучей атомной электростанции, а ее покупателем выступила Индонезия, подписавшая соглашение через структуру PT Pembangkit Listrik Nuklir.