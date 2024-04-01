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В Краснодаре с четвертой четверти начали работать три новые школы: детей переводили классами

В Краснодаре с четвертой четверти начали работать три новые школы: детей переводили классами

Две школы расположены в ЖК «Самолет» на Западном обходе и одно — на улице Колхозной. Пока учатся в новых корпусах только классы начальной школы – их переводили из ближайших учебных заведений классами с преподавателями.

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