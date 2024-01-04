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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3.00 – коэффициент на 50 шайб любого россиянина в регулярке НХЛ. У Кучерова уже 27 голов, у Панарина – 23

Букмекер «Тенниси» открыл линию на то, что россиянин забросит хотя бы 50 шайб в регулярном сезоне НХЛ-2023/24.

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