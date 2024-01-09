Мадуро одобрил рассмотрение закона об окончательном включении Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вынес одобрительное решение по поводу рассмотрения парламентом страны во втором чтении закона об окончательном включении богатого полезными ископаемыми спорного с Гайаной региона Эссекибо.
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