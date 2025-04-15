Пациент больницы в Лабытнанги получит миллион за плохое лечение. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в Лабытнангском городском суде рассмотрен иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в пользу гражданина в связи с некачественным оказанием медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».