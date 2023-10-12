Алиментщик задолжал на содержание своего несовершеннолетнего сына 900 тысяч рублей

В Крыму возбудили уголовное дело за невыплату алиментов на сумму более 900 тыс. рублей. Прокуратура Республики Крым сообщила в своем ТГ, что в Джанкойском районе заведено уголовное дело по статье о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей против 33-летнего местного жителя, который не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.