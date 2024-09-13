5 сумасшедших фактов о лемурах

Наверняка вы смотрели мультфильм «Мадагаскар», где одним из персонажей был король Джулиан — самовлюбленный и очень эксцентричный лемур, который вечно нуждается в подтверждении своего превосходства и буквально считает себя пупом Земли.
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