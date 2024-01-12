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Офицер Марочко: ВСУ при ротации на Краснолиманском направлении потеряли 30% сил

Офицер Марочко: ВСУ при ротации на Краснолиманском направлении потеряли 30% сил

Украинские войска на Краснолиманском направлении понесли боевые потери и устроили ротацию. Однако почти треть новобранцев погибли по пути на позиции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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