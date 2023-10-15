Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

"Слишком долго у власти - Путин де-факто диктатор", - ПАСЕ приняла очередную антироссийскую резолюцию

В этот погожий осенний день у меня для вас новости сплошь положительные - в ПАСЕ продолжают "держать руку на пульсе", относительно суровых российских будней.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да не пошли бы вы там в этом &quot;пасе&quot;, попросту говоря - на хуй! Не вам дебилам решать (слава Богу), кто у нас должен быть у руля и сколько, следили бы лучше за своим &quot;гейропейским садом&quot;!
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