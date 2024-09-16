Воевал за Россию? В наручники!

В миграционной службе России одни предатели России сидят. Бородатым фашистам и их крольчихам направо и налево гражданство раздают, а людей защищающих нашу Родину гнобят по полной. Они надеются, что идиоты с гор не тронут их?

Михаил Елфимов

Так от спецов прибыль,а от таких х с ушами.Вот и стрелочники и выражения злобы на таких.Ни х не поимели,закопаем другими методами.Все продано и все покупается. Все ветви власти-продажны.Администрация всех уровней,суды,полиция и открытая продажность МО.Не докажешь и виноватым будешь всегда-если нечем взятку дать.Почему не виновный виноват,а виноватый не виновен.Вот продажность органов власти.