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  • Виктор
    Согласен! Микрочастицами  эту либеральную систему не исправишь! Нужен бульдозер.Есть большие сомн...
  • Михаил Елфимов
    Так от спецов прибыль,а от таких х    с ушами.Вот и стрелочники и выражения злобы на таких.Ни х    не поимели,закопае...Воевал за Россию?...
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Воевал за Россию? В наручники!

Воевал за Россию? В наручники!

Что такое власовщина в действии? Это: схватить человека, сражавшегося за Россию и под конвоем отправить к врагу.

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Комментарии
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Гульнара Гумерова
В миграционной службе России одни предатели России сидят. Бородатым фашистам и их крольчихам направо и налево гражданство раздают, а людей защищающих нашу Родину гнобят по полной. Они надеются, что идиоты с гор не тронут их?
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1 час.
КК
Коля Колянов
Надо срочно восстановить высшую меру наказания.
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48 мин.
Михаил Елфимов
Так от спецов прибыль,а от таких х    с ушами.Вот и стрелочники и выражения злобы на таких.Ни х    не поимели,закопаем другими методами.Все продано и все покупается. Все ветви власти-продажны.Администрация всех уровней,суды,полиция и открытая продажность МО.Не докажешь и виноватым будешь всегда-если нечем взятку дать.Почему не виновный виноват,а виноватый не виновен.Вот продажность органов власти.
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33 мин.

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